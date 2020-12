Filippo Nardi ancora offensivo. Ma la colpa è del Grande Fratello (Di venerdì 18 dicembre 2020) Filippo Nardi Tutto molto prevedile. Al Grande Fratello Vip 5 si è deciso di andare avanti ‘come nulla fosse’, aspettando la prima serata per la squalifica, o anzi, per quello che per il momento viene presentato genericamente come ‘provvedimento disciplinare’ nei confronti di un concorrente, alias Filippo Nardi. Peccato però che così facendo il provvedimento risulterà mortificato dall’indugio in favore di share. Il GF, in questi giorni, evidentemente non ha avvertito il concorrente del ‘clamore mediatico’ di certe sue irripetibili frasi, nei confronti, soprattutto, di Maria Teresa Ruta, visto che il ‘vip’, a poche ore dalla puntata di stasera, ci è cascato di nuovo. Noi lo avevamo ampiamente predetto, e così è stato. Scrivevamo che: “Tenere ancora ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020)Tutto molto prevedile. AlVip 5 si è deciso di andare avanti ‘come nulla fosse’, aspettando la prima serata per la squalifica, o anzi, per quello che per il momento viene presentato genericamente come ‘provvedimento disciplinare’ nei confronti di un concorrente, alias. Peccato però che così facendo il provvedimento risulterà mortificato dall’indugio in favore di share. Il GF, in questi giorni, evidentemente non ha avvertito il concorrente del ‘clamore mediatico’ di certe sue irripetibili frasi, nei confronti, soprattutto, di Maria Teresa Ruta, visto che il ‘vip’, a poche ore dalla puntata di stasera, ci è cascato di nuovo. Noi lo avevamo ampiamente predetto, e così è stato. Scrivevamo che: “Tenere...

