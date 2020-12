Figlio vince la causa contro la madre: l’ha denunciata per aver buttato le riviste porno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un Figlio infuriato con i genitori che gli hanno gettato via una collezione di riviste e film porno li ha denunciati ed ha vinto la causa. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno discusso animatamente con i genitori per la decisione univoca di gettare oggetti a loro parere di poco valore o inutili. Quando si è piccoli e si cresce, infatti, giocattoli, fumetti, console e videogiochi spesso si sommano ed i genitori, per fare spazio, decidono di gettare gli oggetti più vecchi per fare spazio. Il tutto viene fatto senza considerare il valore potenziale che determinati oggetti, specie se si tratta di collezioni, possono assumere sul mercato dell’usato e del collezionismo. La storia che emerge dal Michigan, però, ha del paradossale. Il Figlio infuriato con i genitori è un uomo di 42 anni e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Uninfuriato con i genitori che gli hanno gettato via una collezione die filmli ha denunciati ed ha vinto la. Tutti, almeno una volta nella vita, hanno discusso animatamente con i genitori per la decisione univoca di gettare oggetti a loro parere di poco valore o inutili. Quando si è piccoli e si cresce, infatti, giocattoli, fumetti, console e videogiochi spesso si sommano ed i genitori, per fare spazio, decidono di gettare gli oggetti più vecchi per fare spazio. Il tutto viene fatto senza considerare il valore potenziale che determinati oggetti, specie se si tratta di collezioni, possono assumere sul mercato dell’usato e del collezionismo. La storia che emerge dal Michigan, però, ha del paradossale. Ilinfuriato con i genitori è un uomo di 42 anni e ...

