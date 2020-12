FIFA 21: SBC Serge Gnabry Freeze – Requisiti e Soluzioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versione Freeze di Serge Gnabry per la modalità FIFA 21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento Freeze. Potete riscattare la carta Freeze del centrocampista tedesco del Bayern Monaco completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21. Requisiti SBC Serge Gnabry Freeze Bayern Monaco Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bayern Monaco Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 60 Soluzioni SBC ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 18 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che è ora disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di sbloccare la versionediper la modalità21 Ultimate team. La carta in questione è stata rilasciata in occasione dell’inedito evento. Potete riscattare la cartadel centrocampista tedesco del Bayern Monaco completando la SBC dedicata disponibile in FUT 21.SBCBayern Monaco Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bayern Monaco Valutazione squadra min.: 84 Intesa di squadra min.: 70 Bundesliga Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Bundesliga Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 60SBC ...

