Fifa 21 | regalo di Natale agli utenti | icona gratis per tutti

regalo di Natale per tutti gli utenti di Fifa 21: accedendo al gioco riceverete in regalo la carta icona di David Beckham

Siete appassionati di calcio e videogame? Giocate a Fifa 21 e state creando la vostra rosa ideale su FUT? E allora non dovete assolutamente perdervi questo regalo di Natale con cui EA Sports ha deciso di omaggiarvi. A partire dal 15 dicembre infatti vi basterà accedere alla modalità FUT del gioco per ricevere una carta icona di David Beckham, non cedibile in prestito e non vendibile, con overall di 86. Si tratta della versione "spagnola" dello Spice Boy, riferita appunto alla stagione 2003/04 disputata con il Real Madrid.

Grandissimo traguardo per Barbara Bonansea inserita nella top 11 mondiale della FIFA: i complimenti della Nazionale Femminile ...

Se la persona a cui dovete fare il regalo oltre ad essere appassionato di calcio è anche amante dei videogiochi potete optare per FIFA 21: un vero e proprio must have per tutti gli amanti dello sport.

