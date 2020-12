“Fidanzata col suo manager” Sorpresa Arisa | chi è il suo nuovo amore | ci sono le foto e sono inequivocabili

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020), il dono più importante di sempre. Sotto l’albero di Natale la cantante ha già il suo regalo. Un dono che non ha nulla a che fare con il materialismo, ma con il cuore e la dimensione dei sentimenti. La cantante comunica in via ufficiale il suo fidanzamento con Andrea Di Carlo, un nome che tutti i fan sperano possa venire nominato per tanti anni. Ma chi è il fortunato? Scopriamolo. Ormai anche il pubblico dei social che segueha avito modo di vederlo. Si tratta di Andrea Di Carlo,ed autore televisivo. Ha lavorato nella parte autoriale di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone ogni pomeriggio su Rai Uno, ed è il titolare di Adc Management, agenzia da cui il programma di Rai1 pesca ospiti tra cui spicca il modello e sex symbol Can Yaman. La relazione ormai gode della luce del sole, anche se fino a ...