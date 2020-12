Fidanza (FdI): «Umiliante vedere i vertici del governo italiano in processione da Haftar» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Ieri è stato il giorno della felicità con la liberazione degli equipaggi dei due pescherecci italiani. Ma oggi è il giorno in cui dobbiamo dirci la verità perché gli italiani hanno dovuto assistere alla passerella prenatalizia di Conte e Di Maio, ansiosi di distrarre tutti noi dallo spettacolo di un governo diviso su tutto, che litiga sulle poltrone». Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo e responsabile Esteri Fdi, Carlo Fidanza. «Tenteranno di spacciarlo come un grande successo politico-diplomatico del governo, ma non è così, perché 108 giorni di ingiusta prigionia sono un’enormità e sono un’umiliazione se pensiamo che i turchi, nemici di Haftar, hanno ottenuto la liberazione di una loro nave catturata da una motovedetta del generale libico in soli 6 giorni, minacciando ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) «Ieri è stato il giorno della felicità con la liberazione degli equipaggi dei due pescherecci italiani. Ma oggi è il giorno in cui dobbiamo dirci la verità perché gli italiani hanno dovuto assistere alla passerella prenatalizia di Conte e Di Maio, ansiosi di distrarre tutti noi dallo spettacolo di undiviso su tutto, che litiga sulle poltrone». Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo e responsabile Esteri Fdi, Carlo. «Tenteranno di spacciarlo come un grande successo politico-diplomatico del, ma non è così, perché 108 giorni di ingiusta prigionia sono un’enormità e sono un’umiliazione se pensiamo che i turchi, nemici di, hanno ottenuto la liberazione di una loro nave catturata da una motovedetta del generale libico in soli 6 giorni, minacciando ...

"Ieri è stato il giorno della felicità con la liberazione degli equipaggi dei due pescherecci italiani. Ma oggi è il giorno in cui dobbiamo dirci la verità perché gli italiani hanno dovuto assistere a ...

Ue, Fitto-Fidanza (FdI-ECR): incredibile voto M5S per la patrimoniale

Ma la cosa ancora più tragicomica è che mentre ci accusavano di mentire agli italiani sulle nuove tasse europe (accusa fuori luogo per FdI che da sempre sostiene ... d'Italia al Parlamento europeo ...

