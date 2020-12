Festival Sanremo: tutti i big in gara, li ha annunciati Amadeus (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il programma su Rai Uno Sanremo Giovani Amadeus ha annunciato tutti i nomi dei big che saranno in gara a Sanremo 2021 Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Durante il programma su Rai UnoGiovaniha annunciatoi nomi dei big che saranno in2021

RadioItalia : #Sanremo2021: chi ha già cantato più volte al Festival è @NaliOfficial : sarà in gara con il brano 'Dieci'.… - RadioItalia : #Sanremo2021: @francescacheeks e @Fedez insieme in gara al Festival con 'Chiamami per nome'.… - team_world : Si scaldano i motori per #Sanremo2021: oggi l'annuncio degli artisti che formeranno le categorie BIG e NUOVE PROPOS… - CosetteGuillet : @Benniesse13 @OriettaBerti @SanremoRai Benissimo ! La nostra cara Orietta al Festival di Sanremo 2021 ? Evviva evvi… - MolfettaLiveIt : Gio Evan al festival di Sanremo con Arnica -