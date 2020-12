Festival di Sanremo, ecco i 26 big in gara alla 71esima edizione (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Siamo a Sanremo" esclama gioioso Amadeus aprendo la finale della gara dei Giovani in diretta su Rai 1 dal teatro del Casinò di Sanremo. Una serata che vedrà la sfida decisiva per conquistare un posto tra le Nuove Proposte e che presenterà il cast completo della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus svela i nomi dei 26 campioni in gara. Si comincia subito con un veterano del Festival, Francesco Renga con "Quando trovo te", seguito dai Coma Cose al loro debutto a Sanremo con "Fiamme negli occhi". Il terzo Campione in gara proviene da Amici, è Gaia con "Cuore amaro".Partito da Sanremo Giovani torna Irama con "La genesi del tuo colore", poi Fulminacci con "Santa Marinella", la ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Siamo a" esclama gioioso Amadeus aprendo la finale delladei Giovani in diretta su Rai 1 dal teatro del Casinò di. Una serata che vedrà la sfida decisiva per conquistare un posto tra le Nuove Proposte e che presenterà il cast completo delladeldi. Amadeus svela i nomi dei 26 campioni in. Si comincia subito con un veterano del, Francesco Renga con "Quando trovo te", seguito dai Coma Cose al loro debutto acon "Fiamme negli occhi". Il terzo Campione inproviene da Amici, è Gaia con "Cuore amaro".Partito daGiovani torna Irama con "La genesi del tuo colore", poi Fulminacci con "Santa Marinella", la ...

