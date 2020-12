Feste natalizie: Frecce Milano-Napoli già totalmente sold out (Di venerdì 18 dicembre 2020) I treni viaggiano al 50% di capacità e vi è stata subito una grandissima richiesta per i pendolari che rientrano a casa per le Feste. Al momento situazione perfettamente nella norma e gestibile, ma che potrebbe andarsi a complicare con l’arrivo delle Feste, la vigilia è infatti ormai vicina, una settimana di distanza. I treni viaggiano al momento al 50% di capienza data la normativa covid, dunque in molti sono rimasti senza biglietto per il rientro a casa per le Feste natalizie, ma anche in molti si sono sbrigati per acquistare al più presto il passaggio. I biglietti dei treni Frecciarossa Milano-Napoli sono totalmente sold Out per la giornata di oggi ed inoltre sul sito Trenitalia vi sono rimasti pochissimi biglietti anche per ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) I treni viaggiano al 50% di capacità e vi è stata subito una grandissima richiesta per i pendolari che rientrano a casa per le. Al momento situazione perfettamente nella norma e gestibile, ma che potrebbe andarsi a complicare con l’arrivo delle, la vigilia è infatti ormai vicina, una settimana di distanza. I treni viaggiano al momento al 50% di capienza data la normativa covid, dunque in molti sono rimasti senza biglietto per il rientro a casa per le, ma anche in molti si sono sbrigati per acquistare al più presto il passaggio. I biglietti dei treni FrecciarossasonoOut per la giornata di oggi ed inoltre sul sito Trenitalia vi sono rimasti pochissimi biglietti anche per ...

