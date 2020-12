Ferrari - Nuovi collaudi su strada per la Purosangue (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sviluppo della Ferrari Purosangue prosegue senza sosta, ma da Maranello non sono ancora trapelate delle informazioni chiare sull'approccio scelto per il design. Descritta come una proposta assolutamente unica nell'ambito delle super Suv, il primo modello a ruote alte del Cavallino continua a macinare chilometri senza svelare nulla del suo aspetto definitivo. Per vederla in carne e ossa servità aspettare ancora molto tempo: il suo debutto, infatti, è atteso per il 2022. Sotto mentite spoglie. Una nuova foto scattata da Simone Masetti ritrae un modello che potrebbe facilmente essere confuso con una Suv marchiata Maserati o Alfa Romeo. Le reminiscenze della Levante e della Stelvio sono evidenti sia nel taglio delle portiere, sia nelle proporzioni, ma altri dettagli fanno capire che sotto pelle batte ben altro cuore: le carreggiate sono sensibilmente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lo sviluppo dellaprosegue senza sosta, ma da Maranello non sono ancora trapelate delle informazioni chiare sull'approccio scelto per il design. Descritta come una proposta assolutamente unica nell'ambito delle super Suv, il primo modello a ruote alte del Cavallino continua a macinare chilometri senza svelare nulla del suo aspetto definitivo. Per vederla in carne e ossa servità aspettare ancora molto tempo: il suo debutto, infatti, è atteso per il 2022. Sotto mentite spoglie. Una nuova foto scattata da Simone Masetti ritrae un modello che potrebbe facilmente essere confuso con una Suv marchiata Maserati o Alfa Romeo. Le reminiscenze della Levante e della Stelvio sono evidenti sia nel taglio delle portiere, sia nelle proporzioni, ma altri dettagli fanno capire che sotto pelle batte ben altro cuore: le carreggiate sono sensibilmente ...

mavrtij : ma quei cani della Ferrari non fanno cover per gli iphone nuovi? okay che ancora non mi è arrivato ma intanto volevo portarmi avanti - IlMontanari : Oggi #ferrari e #moncler ai nuovi massimi storici: il lusso non risente della crisi pandemica. Tutto il resto sì - infoitsport : CEO Ferrari: spuntano nuovi nomi per ricoprire la carica! - News_Auto_cars : Spuntano nuovi nomi sul possibile CEO della Ferrari - Graftechweb : Spuntano nuovi nomi sul possibile CEO della Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Nuovi F1. Ferrari, effetto budget cap: dopo Resta, altri spostamenti verso la Haas Automoto.it Ferrari, Mike Manley non prenderà il posto di Camilleri

Sainz, l’amore della McLaren «Cara Ferrari, trattalo bene»

ROMA. Carlos Sainz raggiunge Charles Leclerc alla Ferrari andando a formare una formidabile coppia Next Gen della Formula 1. Una sfida sotto il segno delle nuove leve rampanti del Circus in vista ...

