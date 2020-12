Federmeccanica | “Un’impresa ogni cinque licenzierà nei prossimi 6 mesi Il 2020 lascerà segni e cicatrici profonde”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Quasimetalmeccanicapensa di licenziare neisei. E’ il dato più allarmante contenuto nell’Indagine congiunturale di. Inoltre il 44% degli intervistati si dichiara insoddisfatto del proprio portafoglio ordini e il 27% prevede cali di produzione. Nonostante il blocco dei licenziamenti, nei primi novedell’anno, nella grande industria metalmeccanica c’è già stato un calo dell’occupazione dipendente dell’1,4% solo per l’effetto del mancato rinnovo del turnover, e sono state autorizzate ore di cassa integrazione corrispondenti a 561mila lavoratori, circa un terzo della forza lavoro metalmeccanica complessiva. “Cosa succederà quando l’occupazione non potrà più essere mantenuta per decreto? Sarà un dato fortemente ...