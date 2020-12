Fattura operazioni inesistenti per 2milioni di euro denunciato commerciante di auto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Pescara - Prosegue senza sosta l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, che, in questo periodo di crisi, è concentrata verso il contrasto di quegli illeciti economico-finanziari più gravi, e che ancor più perciò, incidono fortemente sul tessuto economico del territorio, depauperandolo di importanti risorse. Nell’ambito di un controllo fiscale in materia di fiscalità internazionale, è stata individuata un’ingente frode in materia di I.V.A. intracomunitaria, che ha visto protagonista una ditta individuale con sede a Montesilvano, attiva nel commercio divetture. La complessa attività di verifica fiscale ha tratto spunto da una segnalazione della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Pescara – afferente ad acquisti diveicoli provenienti dalla Germania risultati operati presso una ditta tedesca che risultava ...