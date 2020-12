Fabio Frizzi in tv per Telethon | “Siamo a casa di Fabrizio | è dura” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Prosegue la maratonae in studio entra. Anche quest’anno non c’èa condurre, a perdere la voce ripetendo il più possibile il suo appello per un messaggio al 45510 a favore della ricerca per le malattie rare, quelle che non hanno ancora una cura. Applausi ed emozione mentre scorrono le immagini dei due fratelli insieme.si sono sempre sostenuti a vicenda, hanno sempre fatto il tifo l’uno per l’altro. Sorride il maestro ma lo fa per nascondere quella continua emozione. “Ma quaun po’ asua, èe qui ci sono tanti amici disecondo me è ancora qui, nel ...