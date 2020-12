F1 | Stefano Domenicali precisa | “Investire solo sulla tecnologia elettrica è sbagliato | serve diversificare l’offerta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sarà un 2021 ricco di sfide per. Dal 5 gennaio, infatti, l’ex Team Principal della Ferrari sarà il nuovo CEO della F1, al posto di Chase Carey, e i temi in ballo sono molti: dalla spettacolarità della categoria, al risparmio dei costi. Un contesto molto difficile perché il Covid-19 ha complicato non poco la situazione economica e quindi vanno attuate delle direttive che possano conciliare diverse esigenze, non sempre concordanti. Da questo punto di vista,è stato molto chiaro nel dire che il modello al fully-electric non è un da seguire e lacostosissima dei motori ibridi ha delle pericolose controindicazioni. Pertanto, la ricetta del nuovo n.1 del Circus è quella di gettare delle nuove basi per rendere appetibile il prodotto F1, soprattutto per chi volesse entrare a farne ...