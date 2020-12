F1, INEOS diventa terzo azionista di Mercedes. Toto Wolff rinnova, vicino alla conferma Lewis Hamilton (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giungono novità da casa Mercedes nelle ultime ore, sul futuro della scuderia di Brackley. Il gigante della chimica INEOS diventa, infatti, un terzo azionista della scuderia, a parità di Toto Wolff e Daimler che detengono quote uguali. Wolff, nei fatti, rimarrà Team Principal per altri tre anni, questo è quanto emerge dalle fonti ufficiali. “Il team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas è lieto di annunciare che INEOS diventerà un terzo azionista del team, che sarà di proprietà in tre parti uguali da Daimler AG, INEOS e Toto Wolff. La quota di un terzo di INEOS nel team si aggiungerà al suo ruolo attuale ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giungono novità da casanelle ultime ore, sul futuro della scuderia di Brackley. Il gigante della chimica, infatti, undella scuderia, a parità die Daimler che detengono quote uguali., nei fatti, rimarrà Team Principal per altri tre anni, questo è quanto emerge dalle fonti ufficiali. “Il team di Formula 1-AMG Petronas è lieto di annunciare chediventerà undel team, che sarà di proprietà in tre parti uguali da Daimler AG,. La quota di undinel team si aggiungerà al suo ruolo attuale ...

