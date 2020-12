(Di venerdì 18 dicembre 2020) Anche la top model Evaal coronavirus. È stata lei stessa ad annunciarlo in un pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui si mostra a letto, con il viso visibilmente provato dalla malattia. “Tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica – scrive nella didascalia del post -. Sto riposando il più possibile mentre”. E ancora: “Il mio corpo combatte”. Tanti i messaggi di affetto dei suoi follower che le augurano una pronta guarigione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva(@eva) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : Eva Herzigova è positiva al covid: 'Compaiono nuovi sintomi ogni giorno' - Corriere : Eva Herzigova positiva al Coronavirus: «Compaiono nuovi sintomi ogni giorni» - Corriere : Eva Herzigova positiva al Coronavirus: «Il mio corpo combatte» - FQMagazineit : Eva Herzigova positiva al Covid: “Compaiono nuovi sintomi ogni giorno” - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Eva Herzigova è positiva al covid: 'Compaiono nuovi sintomi ogni giorno' -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Herzigova

Eva Herzigova è stata infettata dal Coronavirus. La supermodel, uno dei volti e dei corpi più famosi degli anni ’90, sta avendo molti sintomi e per questo ha deciso di riposare il più possibile. Via ...Ha 47 anni ed è in forma strepitosa, il Covid però ha colpito, e pesantemente, anche lei. Eva Herzigova è positiva al virus e sta cercando di riposare il più possibile, visto che ogni giorno scopre di ...