Eva Herzigova combatte contro il covid | ogni giorno ha un nuovo sintomo Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Pochi giorni fa Evapostavamentre faceva sport in casa, in gran forma, adesso informa i follower sui sintomi delchesono nuovi diversi. E’ preoccupata l’ex top model, è sofferente e non fa niente per nasconderlo. Anche Evaè stata colpita dale adesso è a letto già da tre giorni. Tutto è iniziato con stanchezza e quelli che descrive come “brividi pazzi”, lo scrive nella didascalia accanto alla sua, a letto. Sta riposando, non può fare altro mentre il suo corpo reagisce e. Per lei tantissimi messaggi di solidarietà. Laè a Torino, costretta nella sua stanza, lontana dai suoi tre figli che ha ovviamente paura di contagiare. E’ mamma di tre ...