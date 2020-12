Etiopia | Onu annuncia pacchetto di aiuti da 35 | 6 milioni

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA, 18 DIC - L'Onu hato undidi emergenza da 35,6di dollari per i civili coinvolti nel conflitto in, che ha visto il governo federale di Addis Abeba ...

Agenzia ANSA

ROMA, 18 DIC - L'Onu ha annunciato un pacchetto di aiuti di emergenza da 35,6 milioni di dollari per i civili coinvolti nel conflitto in Etiopia, che ha visto il governo federale di Addis Abeba mandar ...Le Nazioni Unite hanno annunciato un pacchetto di aiuti di emergenza da 35 milioni di dollari per i civili coinvolti nei combattimenti ...