Escluso dal Salone del Libro, l'editore vicino a Casapound vuole 200mila euro di danni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi il via al processo: "In quel momento Salvini era sulla cresta dell'onda e non abbiamo potuto presentare il suo Libro" Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Oggi il via al processo: "In quel momento Salvini era sulla cresta dell'onda e non abbiamo potuto presentare il suo

PadreChessa : - cronaca_news : Escluso dal Salone del Libro, l'editore vicino a Casapound vuole 200mila euro di danni - RenatoTortarolo : #Morgan non è contento di essere stato escluso dal #FestivaldiSanremo, mentre #Bugo è stato preso. Ma #Amadeus sarà… - BlogSeason : Seguono le 5 candidature tecniche conquistate dal film #Mank assieme a quella per la supporter femminile… - starkcaptain_ : Non smetterò mai di arrabbiarmi quando mi ricordo che hanno escluso Cas dal finale come se fosse un qualunque perso… -