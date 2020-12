Erminio Sinni, The Voice Senior/ "Mie canzoni cantate in Giappone, ma in Italia..." (Di venerdì 18 dicembre 2020) Erminio Sinni, The Voice Senior: l'artista racconta la sua carriera che lo ha visto diventare noto soprattutto in Giappone mentre in Italia lo ignoravano tutti. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020), The: l'artista racconta la sua carriera che lo ha visto diventare noto soprattutto inmentre inlo ignoravano tutti.

infoitcultura : Erminio Sinni vola in semifinale: il cantautore maremmano fa il pieno di 'si' a The Voice senior - ilGiunco : Erminio Sinni vola in semifinale: il cantautore maremmano fa il pieno di “si” a The Voice senior… - PausaCaffee : The Voce Senior: Erminio Sinni con A mano a mano seduce i giudici - - erty_carlo : ERMINIO SINNI - L'amore Vero (Sanremo 1993 - Prima Esibizione) - AleBaroAB : @giulio_galli 'non riguardante personaggi famosi' beh... metà dei partecipanti sono ben noti, come Erminio Sinni e… -