"Era senza mutande". GF Vip fuori controllo: la clamorosa voce sulla gelosia per la Gregoraci (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Non portavano le mutande". Giulia Salemi e Dayane Mello colpite e affondate da Patrizia De Blanck. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Contessa parla delle due belle concorrenti del Grande Fratello Vip su Canale 5 ("Si sono fatte conoscere perché sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia si sono presentate senza intimo") e soprattutto dà una sua lettura della loro rivalità con Elisabetta Gregoraci finché l'ex di Flavio Briatore è rimasta nella casa. "Penso siano semplicemente gelose perché Elisabetta Gregoraci, al contrario loro, ce l'ha fatta partendo dal basso…". Parole pesanti, anche se la Salemi forse si sta prendendo uaìna sua personale rivincita strappando alla showgirl calabrese le simpatie di Pierpaolo Pretelli. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Non portavano le". Giulia Salemi e Dayane Mello colpite e affondate da Patrizia De Blanck. Intervistata dal settimanale Nuovo, la Contessa parla delle due belle concorrenti del Grande Fratello Vip su Canale 5 ("Si sono fatte conoscere perché sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia si sono presentateintimo") e soprattutto dà una sua lettura della loro rivalità con Elisabettafinché l'ex di Flavio Briatore è rimasta nella casa. "Penso siano semplicemente gelose perché Elisabetta, al contrario loro, ce l'ha fatta partendo dal basso…". Parole pesanti, anche se la Salemi forse si sta prendendo uaìna sua personale rivincita strappando alla showgirl calabrese le simpatie di Pierpaolo Pretelli.

