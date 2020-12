Enel lancia OPA parziale su 10% Enel Américas (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Enel prosegue l’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena Enel Américas. A tale scopo, il Gruppo lancerà un’OPA volontaria parziale sul 10% di Enel Américas, ad un prezzo di 140 pesos cileni per azione (o nel caso degli ADS l’equivalente in dollari USA al momento del settlement). Un corrispettivo superiore ai 109,8 pesos cileni per azione che Enel Américas offrirà, in conformità alla normativa cilena, agli azionisti dissenzienti che intendono esercitare il diritto di recesso. L’OPA sarà lanciata in prossimità della data ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) –prosegue l’operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella controllata quotata cilena. A tale scopo, il Gruppo lancerà un’OPA volontariasul 10% di, ad un prezzo di 140 pesos cileni per azione (o nel caso degli ADS l’equivalente in dollari USA al momento del settlement). Un corrispettivo superiore ai 109,8 pesos cileni per azione cheoffrirà, in conformità alla normativa cilena, agli azionisti dissenzienti che intendono esercitare il diritto di recesso. L’OPA saràta in prossimità della data ...

(Teleborsa) - Enel prosegue l'operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella ...

MILANO (MF-DJ)--Enel, nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione societaria volta a integrare le attivita' rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) ...

(Teleborsa) - Enel prosegue l'operazione di riorganizzazione societaria volta ad integrare le attività rinnovabili non convenzionali in Centro e Sud America (escluso il Cile) nella ...MILANO (MF-DJ)--Enel, nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione societaria volta a integrare le attivita' rinnovabili non convenzionali del Gruppo Enel in Centro e Sud America (escluso il Cile) ...