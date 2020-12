Eminem, cosa significa «Gnat», che lancia nuovo album a sorpresa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci ha preso gusto Eminem, a pubblicare album così, a sopresa, e ha fatto il bis. Proprio all'inizio dell'anno, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, era comparso sulle piattaforme streaming Music To Be Murdered By, senza alcuna anticipazione social, in controtendenza rispetto allo stile abituale del rapper di Detroit (e di molti altri artisti). Anche questa volta, nottetempo (tra il 17 e il 18 dicembre), Eminem ha lanciato un nuovo disco che, a giudicare dal titolo, Music To Be Murdered By – Side B, potrebbe sembrare una sorta di ristampa deluxe dell'album pubblicato a gennaio. Invece no, nonostante il titolo, che suggerisce più l'idea di un sequel e di tracce rimaste escluse dalla pubblicazione precedente, Music To Be Murdered By – Side B è un vero e proprio nuovo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci ha preso gusto, a pubblicarecosì, a sopresa, e ha fatto il bis. Proprio all'inizio dell'anno, nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, era comparso sulle piattaforme streaming Music To Be Murdered By, senza alcuna anticipazione social, in controtendenza rispetto allo stile abituale del rapper di Detroit (e di molti altri artisti). Anche questa volta, nottetempo (tra il 17 e il 18 dicembre),hato undisco che, a giudicare dal titolo, Music To Be Murdered By – Side B, potrebbe sembrare una sorta di ristampa deluxe dell'pubblicato a gennaio. Invece no, nonostante il titolo, che suggerisce più l'idea di un sequel e di tracce rimaste escluse dalla pubblicazione precedente, Music To Be Murdered By – Side B è un vero e proprio...

Undici mesi dopo, il rapper pubblica un altro disco di inediti. Si tratta del sequel «Music To Be Murdered By – Side B», promosso dal videoclip di «Gnat» ...

