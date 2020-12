Emiliano, “No alla riapertura della scuola dal 7 gennaio, altrimenti potremmo avere migliaia di morti” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governatore pugliese Michele Emiliano è contrario all’apertura delle scuole dal 7 gennaio. Secondo il Presidente della Regione Puglia “La scuola è uno dei primi diffusori del contagio e bisogna evitare di far partire tutto insieme, altrimenti avremo migliaia di morti”. Emiliano è con i presidi pugliesi che ritengono che l’apertura delle scuole dal prossimo 7 gennaio sia impossibile. Emiliano ha voluto precisare: “Abbiamo ridotto la didattica in presenza prima con una percentuale per evitare un eccesso di aggregazione, poi abbiamo inventato una nuova tecnica in cui partendo dal diritto alla salute ciascuna famiglia chiede la didattica a distanza o quella in presenza in modo che abbiamo ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governatore pugliese Micheleè contrario all’apertura delle scuole dal 7. Secondo il PresidenteRegione Puglia “Laè uno dei primi diffusori del contagio e bisogna evitare di far partire tutto insieme,avremodi”.è con i presidi pugliesi che ritengono che l’apertura delle scuole dal prossimo 7sia impossibile.ha voluto precisare: “Abbiamo ridotto la didattica in presenza prima con una percentuale per evitare un eccesso di aggregazione, poi abbiamo inventato una nuova tecnica in cui partendo dal dirittosalute ciascuna famiglia chiede la didattica a distanza o quella in presenza in modo che abbiamo ...

