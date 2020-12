Emilia-Romagna, Bonaccini: “Ok alle restrizioni, ma spero in una tregua” (Di venerdì 18 dicembre 2020) BOLOGNA – Tra la zona rossa unica dal 24 dicembre all’Epifania e una tregua “gialla” tra Natale e Capodanno il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, non ha dubbi. “Io privilegerei questa seconda”, dice alla vigilia dell’ultimo match di oggi con le Regioni, prima del varo del Dpcm. “Poi- aggiunge il governatore, ospite stamane di Mattino 5- è evidente che non è una scelta facile. L’importante è avere tutti la consapevolezza che ci debba essere grande rigore, per evitare che arrivi una terza ondata”. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) BOLOGNA – Tra la zona rossa unica dal 24 dicembre all’Epifania e una tregua “gialla” tra Natale e Capodanno il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, non ha dubbi. “Io privilegerei questa seconda”, dice alla vigilia dell’ultimo match di oggi con le Regioni, prima del varo del Dpcm. “Poi- aggiunge il governatore, ospite stamane di Mattino 5- è evidente che non è una scelta facile. L’importante è avere tutti la consapevolezza che ci debba essere grande rigore, per evitare che arrivi una terza ondata”.

sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - Agenzia_Ansa : Ecco il Piano Vaccini Covid-19. In Lombardia arriveranno quasi 305 mila dosi del farmaco Pfizer, seguono l'Emilia R… - RegioneER : In questi giorni viene diffuso un messaggio ('Bonus io resto a casa') del tutto FALSO e in alcun modo riconducibile… - FedericoBussi : RT @LAVonlus: ??L'analisi dei reati zoomafiosi in Emilia Romagna??740 procedimenti con 415 indagati. Traffico di avifauna, bracconaggio org… - RobertN58520057 : RT @LAVonlus: ??L'analisi dei reati zoomafiosi in Emilia Romagna??740 procedimenti con 415 indagati. Traffico di avifauna, bracconaggio org… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: 1.667 nuovi positivi. Oltre 1.850 i guariti e calano i casi attivi Regione Emilia Romagna Mobilità sostenibile: installate 8 nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche in città

In Emilia-Romagna le colonnine complessivamente a disposizione al termine del piano di sviluppo saranno circa 150, di cui 15 a Ravenna, come sancito dal protocollo sottoscritto con l’Amministrazione ...

Pandemia, tutti i diritti violati nelle RSA italiane: un dossier di denuncia e una campagna sul diritto alla salute

ROMA - Dall’inizio della pandemia, marzo 2020, in Italia sono morte 65.000 persone. In Emilia-Romagna una persona su 4 deceduta per il COVID-19 si trovava in una RSA. I dati di Veneto (1 su 3) e ...

In Emilia-Romagna le colonnine complessivamente a disposizione al termine del piano di sviluppo saranno circa 150, di cui 15 a Ravenna, come sancito dal protocollo sottoscritto con l’Amministrazione ...ROMA - Dall’inizio della pandemia, marzo 2020, in Italia sono morte 65.000 persone. In Emilia-Romagna una persona su 4 deceduta per il COVID-19 si trovava in una RSA. I dati di Veneto (1 su 3) e ...