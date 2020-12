Emergenza covid, il sindaco Napoli chiude lungomare e piazze in questo weekend (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ordinato la chiusura dalle ore 8,30 di sabato 19 dicembre e fino alle ore 6 del lunedì successivo dei viali del lungomare Trieste, nonché la chiusura dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del sabato e della domenica di Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ildi Salerno Vincenzoha ordinato la chiusura dalle ore 8,30 di sabato 19 dicembre e fino alle ore 6 del lunedì successivo dei viali delTrieste, nonché la chiusura dalle ore 17,00 alle ore 22,00 del sabato e della domenica di Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco, lasciando il libero accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. Consiglia

