Emergenza Covid-19, iniziato il grande esodo per le festività verso Sud, treni e aerei sold out (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ben prima del giorno previsto per la chiusura dei confini interregionali è iniziato da oggi l’esodo di quasi 30 mila italiani, per la stragrande maggioranza giovani, verso il Sud. I treni e gli aerei per le maggiori stazioni ferroviarie e aeroporti del Nord Italia sono stati presi d’assalto. Emiliano, governatore pugliese, ha chiesto a tutti coloro che vorranno mettersi in viaggio verso la Puglia di sottoporsi tre giorni prima del viaggio a tampone. Si temono pericolosi assembramenti anche in vista del prossimo week end di dicembre durante il quale non sono previste limitazioni. Leggi su baritalianews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ben prima del giorno previsto per la chiusura dei confini interregionali èda oggi l’di quasi 30 mila italiani, per la stramaggioranza giovani,il Sud. Ie gliper le maggiori stazioni ferroviarie e aeroporti del Nord Italia sono stati presi d’assalto. Emiliano, governatore pugliese, ha chiesto a tutti coloro che vorranno mettersi in viaggiola Puglia di sottoporsi tre giorni prima del viaggio a tampone. Si temono pericolosi assembramenti anche in vista del prossimo week end di dicembre durante il quale non sono previste limitazioni.

Si riprenda la riforma del sistema penitenziario che è rimasta appesa nel passaggio fra le due legislature nel 2018 ...

I ragazzi della movida in bilico tra senso di responsabilità e nostalgia della famiglia Intanto Prefettura e Comune ipotizzano scenari critici: «Percorsi dedicati in centro» ...

Si riprenda la riforma del sistema penitenziario che è rimasta appesa nel passaggio fra le due legislature nel 2018 ...I ragazzi della movida in bilico tra senso di responsabilità e nostalgia della famiglia Intanto Prefettura e Comune ipotizzano scenari critici: «Percorsi dedicati in centro» ...