Elezioni Napoli, de Magistris: “Non credo che Bassolino sarà il prossimo sindaco” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “credo che Bassolino non sarà il prossimo sindaco di Napoli. Questa è una mia previsione, non un giudizio sulla persona“. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervistato da Canale 21 in merito alla possibilità che l’ex sindaco e presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, possa candidarsi a sindaco della città di Napoli. “I sondaggi lasciano il tempo che trovano e poi al momento non ci sono ancora tutti i candidati né si sa quali saranno“, ha concluso il sindaco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “chenonildi. Questa è una mia previsione, non un giudizio sulla persona“. Lo ha dichiarato ildi, Luigi de, intervistato da Canale 21 in merito alla possibilità che l’exe presidente della Regione Campania, Antonio, possa candidarsi adella città di. “I sondaggi lasciano il tempo che trovano e poi al momento non ci sono ancora tutti i candidati né si sa quali saranno“, ha concluso il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

primo_papa : @matteosalvinimi Le carogne elette in un partito e passate con voi, non è crescita, ma campagna acquisti. Le scorse… - libellula58 : RT @MaestroSMorra: #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci sono… - sergimagugliani : RT @MaestroSMorra: #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci sono… - MaestroSMorra : #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci… - MaestroSMorra : #Elezioni #alleanze #cittá Comunali Napoli 2021, I Portavoce Consiglieri Comunali e Municipali #m5snapoli: 'Non ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Napoli Elezioni comunali a Napoli, «no comment» di Fico ma rispunta Manfredi Il Mattino Italia Viva, Mazzeo e Pessolano consiglieri dissidenti

“Non esiste un gruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Salerno ed il partito riconferma il suo sostegno a Vincenzo Napoli per la candidatura a ... del partito di Matteo Renzi sulle prossime ...

L’Asl Napoli 1 non va sciolta per camorra, ditelo a Giletti e De Magistris

c’è una richiesta che pende da febbraio/marzo 2020 di commissariamento dell’ Asl Napoli 1 per infiltrazioni camorristiche. Non so se e’ normale che il Consiglio dei Ministri non decida. C’erano le ...

“Non esiste un gruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Salerno ed il partito riconferma il suo sostegno a Vincenzo Napoli per la candidatura a ... del partito di Matteo Renzi sulle prossime ...c’è una richiesta che pende da febbraio/marzo 2020 di commissariamento dell’ Asl Napoli 1 per infiltrazioni camorristiche. Non so se e’ normale che il Consiglio dei Ministri non decida. C’erano le ...