Elena Ferretti | chi è la cantante star di The Voice Senior | la sua storia

Leggi su viagginews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è diventata una veradopo la sua partecipazione a The, anche se non è affatto nuova nel mondo della musica. Ha stupito tutti con la sua voce sensazionale,, ladi The, che ha scelto di gareggiare nel team di Gigi D’Alessio, non è affatto nuova nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com