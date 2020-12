(Di venerdì 18 dicembre 2020) Prenderà il via il prossimo 18il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo, ex sindaco di(Salerno) che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per ...

GazzettaSalerno : Eboli, giudizio immediato per Cariello, prima udienza 18 gennaio. -

Ultime Notizie dalla rete : Eboli giudizio

Gazzetta di Salerno

Prenderà il via il prossimo 18 gennaio il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Cariello, ex sindaco di Eboli (Salerno) che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per cor ...ex sindaco di Eboli (Salerno) che si trova agli arresti domiciliari dallo scorso 9 ottobre per corruzione ed abuso d'ufficio. Il gip Alfonso Scermino, dopo aver esaminato la richiesta formulata dal ...