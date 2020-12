E’ ufficiale, la Champions League sbarca su Amazon: tutti i dettagli sulle partite, anche delle italiane (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Champions League è sicuramente una delle competizioni più importanti legate al mondo del calcio, arrivano interessanti aggiornamenti legati alla prossima stagione. E’ in arrivo una vera e propria rivoluzione: il colosso Amazon ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera, la notizia nell’aria già da un pò di tempo ma adesso è arrivata la conferma. Nel contratto sono previste alcune condizioni: sarà presente sempre una squadra italiana e, eventualmente, fino alle semifinali. Sono stati acquisiti anche i diritti della Supercoppa per tre stagioni a partire dal 2021/2022. The Best FIFA Football Awards, delusione per Cristiano Ronaldo: il migliore è Lewandowski. La formazione ideale Champions ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Laè sicuramente unacompetizioni più importanti legate al mondo del calcio, arrivano interessanti aggiornamenti legati alla prossima stagione. E’ in arrivo una vera e propria rivoluzione: il colossoha ufficializzato l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva le 16 miglioridel mercoledì sera, la notizia nell’aria già da un pò di tempo ma adesso è arrivata la conferma. Nel contratto sono previste alcune condizioni: sarà presente sempre una squadra italiana e, eventualmente, fino alle semifinali. Sono stati acquisitii diritti della Supercoppa per tre stagioni a partire dal 2021/2022. The Best FIFA Football Awards, delusione per Cristiano Ronaldo: il migliore è Lewandowski. La formazione ideale...

