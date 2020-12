“È morto tra le mia braccia”. Giovane promessa sportiva deceduto in allenamento. Sebastian aveva 17 anni. Devastante il racconto di papà Max (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il mio bambino mi è morto fra le braccia. Ero a 5 metri da lui, quando è successo l’incidente durante l’allenamento. Una tragedia immane. È stato tremendo l’impatto che ha avuto con il petto contro una pianta. Sono subito corso da lui: “papà chiama l’ambulanza“, mi ha detto. Gli ho sfilato il casco, praticato la respirazione bocca a bocca. Tutti inutili anche i tentativi dei soccorritori, medici e paramedici giunti in fretta con le ambulanze e che ringrazio. Ha avuto un’emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. L’unica consolazione che ho è che ha perso la vita facendo ciò che più amava fare, il motocross…”. Sono toccanti le parole di Max, il padre di Sebastian Fortini, 17 anni, campione delle due ruote che abitava a Paniga, frazione di Morbegno, vittima ieri pomeriggio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il mio bambino mi èfra le. Ero a 5 metri da lui, quando è successo l’incidente durante l’. Una tragedia immane. È stato tremendo l’impatto che ha avuto con il petto contro una pianta. Sono subito corso da lui: “chiama l’ambulanza“, mi ha detto. Gli ho sfilato il casco, praticato la respirazione bocca a bocca. Tutti inutili anche i tentativi dei soccorritori, medici e paramedici giunti in fretta con le ambulanze e che ringrazio. Ha avuto un’emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. L’unica consolazione che ho è che ha perso la vita facendo ciò che più amava fare, il motocross…”. Sono toccanti le parole di Max, il padre diFortini, 17, campione delle due ruote che abitava a Paniga, frazione di Morbegno, vittima ieri pomeriggio di ...

