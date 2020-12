E' morto il giornalista scientifico Pietro Greco

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Éimprovvisamente oggi nella sua casa di Baranoischitano. Sessantacinque anni,era laureato in Chimica ed è statoe divulgatorecollaborando con diverse testate; ha condotto il programma radiofonico Radio 3 Scienze e sempre per la Rai ha firmato programmi come autore tra cui I grandi della scienza del Novecento, un format televisivo in 24 puntate.Nel corso della sua intensa attività ha collaborato con il quotidiano L’Unità, diretto il master in Comunicazione scientifica della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, è stato direttore del magazine on line Scienza in rete e, dal 2006 al 2008, consigliere del ministro dell’Università e della Ricerca Mussi.Negli ...