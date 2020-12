Dpcm Natale: sarà zona rossa nei festivi e prefestivi, arancione nei feriali. Spostamenti limitati. A tavola consentiti 2 ospiti non ... (Di venerdì 18 dicembre 2020) BARI - Alla fine è passata la linea dura per contrastare il Coronavirus durante le feste natalizie. Secondo le prime indiscrezioni da fonti governative scatterà la zona rossa nazionale dal 24 dicembre ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) BARI - Alla fine è passata la linea dura per contrastare il Coronavirus durante le feste natalizie. Secondo le prime indiscrezioni da fonti governative scatterà lanazionale dal 24 dicembre ...

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - FratellidItalia : #Meloni: 'Tra poco conferenza stampa di #Conte su nuovo #DPCM. Se confermata stretta sul #Natale mi aspetto che dic… - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - N_i_c_o_la : Dal 21 al 6 gennaio, Natale con chi vuoi, capodanno sulla neve, befana zona rossa...di 28 ce n'è uno...… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Conte: 'Zona rossa dalla Vigilia di Natale. Si potranno ricevere in casa due non conviventi' -