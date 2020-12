Dpcm Natale, Lombardia in attesa: oggi si decide. Ipotesi zona rossa durante le feste (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 - Ci siamo. oggi dovrebbe arrivare il nuovo Dpcm di Natale , con le misure per limitare la diffusione del Coronavirus durante le feste. Il caso dei pescatori in Libia che ha ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano, 18 dicembre 2020 - Ci siamo.dovrebbe arrivare il nuovodi, con le misure per limitare la diffusione del Coronavirusle. Il caso dei pescatori in Libia che ha ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - RaiNews : Pressing di Pd e Leu per una chiusura da sabato 19 fino alla Befana #COVID19 #Natale2020 - F_actio : DPCM Il Natale in famiglia e' un atto rivoluzionario. - giuliabottini : Il Tempo: L'Aria che Tira, Matteo Bassetti contro il governo sul lockdown di Natale: 'A questo punto sono confuso'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Nuovo Dpcm Natale, tra pochi minuti incontro Conte-capi delegazione: “dal 24 al 27 Italia zona rossa”

Nuovo Dpcm Natale, Sibilia: “alle 9.30 incontro Conte-capi delegazione” “Alle 9.30 saranno convocati i capi delegazione per una discussione” dal premier Giuseppe Conte, per discutere sulle misure rest ...

L’appello dei medici di base, in Senato la storia delle sorelle orfane di Lazzate | ANTEPRIMA

Da Lazzate è finita in Senato la storia toccante delle due sorelle rimaste orfane nel giro di pochi mesi che secondo l’attuale Dpcm dovrebbero trascorrere il Natale distanti.

Nuovo Dpcm Natale, Sibilia: “alle 9.30 incontro Conte-capi delegazione” “Alle 9.30 saranno convocati i capi delegazione per una discussione” dal premier Giuseppe Conte, per discutere sulle misure rest ...Da Lazzate è finita in Senato la storia toccante delle due sorelle rimaste orfane nel giro di pochi mesi che secondo l’attuale Dpcm dovrebbero trascorrere il Natale distanti.