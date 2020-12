Dpcm Natale, Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Arancione gli altri giorni. Coprifuoco resta alle 22 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni sarà zona Arancione. È l'orientamento che emerge, a quanto si... Leggi su ilmattino (Di venerdì 18 dicembre 2020)indal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo neie pre. Neglisarà. È l'orientamento che emerge, a quanto si...

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex Un milione di italiani in viaggio per l’esodo di Natale e Capodanno

Bus, treni e aerei sono completamente pieni, intensificati i controlli alle uscite e alle entrate delle maggiori città e in autostrada. .

Dpcm di Natale: zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, coprifuoco anticipato alle 20 nei giorni in arancione

Tutte le novità sul dpcm di Natale. Invece secondo il sito de “La Repubblica” il premier Conte avrebbe voluto far durare la zona rossa fino al 3 di gennaio, mentre Roberto Sp ...

