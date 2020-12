Dpcm Natale: il Governo verso la linea dura. Scarica l’autocertificazione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si va verso la linea dura. Tutta Italia entrerà in zona rossa durante il periodo delle feste natalizie: questo quanto emerge dal vertice di Governo di Palazzo Chigi. In arrivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si vala. Tutta Italia entrerà in zona rossante il periodo delle feste natalizie: questo quanto emerge dal vertice didi Palazzo Chigi. In arrivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - fabioalisei : Io lo capisco che a pochi giorni dal Natale non ci sia ancora una comunicazione chiara del governo su cosa si possa… - silvanoavvento : RT @tempoweb: Governo di irresponsabili. La furia della Meloni sul lockdown di Natale #giorgiameloni #giuseppeconte #natale - michelerizzi3 : RT @amArizona13: È veramente strano questo virus. Esce con il favore delle tenebre, come i dpcm di Conte Tacchia, odia il Natale, le feste,… -