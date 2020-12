Dpcm Natale, il dubbio: zona rossa fino al 3 gennaio o nei giorni festivi e prefestivi (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia aspetta ancora di capire cosa succederà a Natale. Un delle idee sul tavolo per limitare il contagio da Covid-19 prevede nuove restrizioni per Natale e Capodanno e i giorni prefestivi; l’alternativa, invece, prevede un totale periodo di zona rossa in tutto il territorio nazionale. Oggi, alle 18, è previsto un nuovo Consiglio dei ministri nel quale potrebbe diventare protagonista anche la discussione sui provvedimenti da adottare nel periodo delle feste. Il Veneto accelera L’incertezza della situazione, i continui rimandi del Governo nell’annunciare la sua decisione hanno portato a un protesta politica organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro ha firmato un documento insieme ai presidenti di Regione del suo partito, Massimiliano Fedriga, Attilio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’Italia aspetta ancora di capire cosa succederà a. Un delle idee sul tavolo per limitare il contagio da Covid-19 prevede nuove restrizioni pere Capodanno e ipre; l’alternativa, invece, prevede un totale periodo diin tutto il territorio nazionale. Oggi, alle 18, è previsto un nuovo Consiglio dei ministri nel quale potrebbe diventare protagonista anche la discussione sui provvedimenti da adottare nel periodo delle feste. Il Veneto accelera L’incertezza della situazione, i continui rimandi del Governo nell’annunciare la sua decisione hanno portato a un protesta politica organizzata dal leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro ha firmato un documento insieme ai presidenti di Regione del suo partito, Massimiliano Fedriga, Attilio ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - alessioviola : ++Dpcm Natale, Governo prende tempo: che fate a Capodanno?++ - RaiNews : Pressing di Pd e Leu per una chiusura da sabato 19 fino alla Befana #COVID19 #Natale2020 - Kram11000 : @iannetts70 Per Natale ci regaleranno un nuovissimo dpcm retroattivo? - Hina__Rang : RT @ApolloVentuno: Caro Babbo Natale, Ormai del Natale ci è rimasto solo un Dpcm, qualche vecchio film, e il quadretto patinato delle pub… -