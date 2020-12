Dpcm di Natale, la conferenza stampa di Conte che annuncia le nuove limitazioni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la nitizia, arrivata verso le 20, della chiusura dell’accordo in Consiglio dei Ministri sul Dpcm relativo alle vacanze di Natale, ecco la consueta conferenza del premier. La forte timore che la curva dei contagi subisca una impennata nel periodo natalizio, insieme all’altrettanto forte preoccupazione del Cts per gli assembramenti e la voglia di socialità L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la nitizia, arrivata verso le 20, della chiusura dell’accordo in Consiglio dei Ministri sulrelativo alle vacanze di, ecco la consuetadel premier. La forte timore che la curva dei contagi subisca una impennata nel periodo natalizio, insieme all’altrettanto forte preoccupazione del Cts per gli assembramenti e la voglia di socialità L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - FratellidItalia : #Meloni: 'Tra poco conferenza stampa di #Conte su nuovo #DPCM. Se confermata stretta sul #Natale mi aspetto che dic… - AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - nonpensante22 : RT @Gigadesires: Chi a Natale andrà a pranzo dai nonni, la sera non potrà andare dai cugini. Chiamarli minorati mentali è un complimento.… - agenzia_nova : Le novità illustrate da #Conte in conferenza stampa #Natale #Dpcm -