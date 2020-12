Dpcm di Natale, il calendario dei giorni rossi e arancioni: regole, divieti, deroghe. Tutto quello che c'è da sapere per le feste (Di venerdì 18 dicembre 2020) regole da zona rossa per i giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio), regole da zona arancione per gli altri giorni (28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio) Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020)da zona rossa per ifestivi e prefestivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio),da zona arancione per gli altri(28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio)

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - ItaliaViva : .@GToccafondi:'Per riaprire le scuole, la ministra dell’Istruzione o il presidente Consiglio non devono scrivere le… - fabioalisei : Io lo capisco che a pochi giorni dal Natale non ci sia ancora una comunicazione chiara del governo su cosa si possa… - xineedharryx : RT @amaricord: Il dpcm di Natale con le nuove restrizioni dopo l'annuncio dei big in gara a Sanremo per ricordarci di fare i bravi sennò co… - valy_s : Vi avevano detto che potevate lavorare anche a #Natale.. scritto nero su bianco in un DL e DPCM dell’altra settiman… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale DPCM di Natale, le regole in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio Altalex DPCM Natale, nella bozza “il coprifuoco resta dalle 22”

Nella bozza del DPCM con le misure rigide per le festività natalizie e per il capodanno, il coprifuoco non sarà anticipato alle 20 ma resta così com'è.

Dpcm Natale, Italia zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi. Arancione gli altri giorni. Coprifuoco resta alle 22

In serata la conferenza del premier. «Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure» del dpcm del 3 ...

Nella bozza del DPCM con le misure rigide per le festività natalizie e per il capodanno, il coprifuoco non sarà anticipato alle 20 ma resta così com'è.In serata la conferenza del premier. «Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure» del dpcm del 3 ...