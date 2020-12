Dopo la promo social per i pescatori di Mazara | Di Maio ha tempo di rispondere alla lettera su Patrick Zaki?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Isequestrati in Libia sono liberi. Conte e Dihanno concluso le operazioni per liberare i 18 uomini reclusi da 108 giorni a Bengas. C’è voluta la presenza fisica non solo del ministro degli Esteri ma anche del Presidente del Consiglio in Libia ma,fine, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Una vittoria per l’Italia, assolutamente, ma c’è chi si chiede – nella fattispecie la presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Petitti – se Disi occuperà come si deve del caso di, lo studente dell’Unibo prigioniero in Egitto. LEGGI ANCHE >>> Diusa il metodo tradizionale per distrarre dai problemi del governo: i gatti suia Di...