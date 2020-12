Dopo il raid vandalici | Lo Russo | Solidarietà a Damilano”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale a Torino, Stefano Lo, candidato alle primarie per Torino 2021, ha espresso la sua "piena e totalea Paoloper gli ignobili atti di vandalismo a danno delle sue aziende". Ilvandalico contro le attività di Paolo, l'imprenditore che nei giorni scorsi ha annunciato l'intenzione di candidarsi sindaco di Torino, è avvenuto questa notte quando ignoti hanno danneggiato le vetrate di ingresso al pastificio Defilippis, in via Lagrange, e al bar Zucca di via Andrea Doria. Gli episodi sono stati denunciati dai carabinieri, che indagano sull'accaduto.