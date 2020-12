Dopo due anni e tre mesi | Il Giornale ammette di aver pubblicato fake news su Laura Boldrini

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Noi dittismo ne avevamo parlato immediatamente, sottolineando come quantoda alcuni organi di stampa era completamente falso e frutto di speculazioni social da cui – però – le testate hanno attinto senza verificare le fonti. E ora,duee tre, anche il quotidiano di Alessandro Sallusti fa un passo indietro e smentisce se stesso chiedendo scusa all’ex Presidente della Camera. Ilbufalasulla storia (falsa) del «posto in aereo soffiato a un disabile». In realtà, lo stesso direttore aveva già sottolineato come quella notizia fosse del tutto priva di fondamento parlando con Flavio Alivernini. E quel colloquio è statooltre un anno fa nel libro La Grande Nemica. LEGGI ...