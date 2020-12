Dopo 108 giorni di prigionia, liberati i pescatori detenuti in Libia: arrivo previsto per domenica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono stati liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti in Libia da 108 giorni. Decisivo il viaggio di Conte e Di Maio a Bengasi, roccaforte del generale Haftar, dove i membri dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono statii 18di Mazara del Vallo (Trapani), trattenuti inda 108. Decisivo il viaggio di Conte e Di Maio a Bengasi, roccaforte del generale Haftar, dove i membri dei ...

