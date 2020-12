Donato un mosaico all’Ospedale di Pordenone per ringraziare il personale

Leggi su udine20

(Di venerdì 18 dicembre 2020) In un momento in cui tutto ilsanitario, medici, infermieri, OSS, autisti continuano a sacrificarsi con impegno umano e professionale arriva questo bellissimo regalo, con tutto il suo portato simbolico per chi lo offre, per chi lo riceve e per la comunità tutta che se ne fa testimone. Si tratta di un quadro realizzato ache è stato collocato per essere visibile a tutti all’ingresso dell’azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di. A farsi promotrice del gesto l’Associazione Naonis, sodalizio culturale che mira a sviluppare l’utilizzo delnella produzione di opere di arte contemporanea, valorizzando nel contempo il talento dei giovani, in collaborazione con la Scuola Mosaicisti del Friuli e col Comune di/Assessorato alla cultura. “L’Opera musiva – ...