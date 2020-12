Domenica In, una chance a Maria Teresa Ruta? Costanzo spera di sì (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mara Venier, finita questa edizione, lascerà Domenica In per dedicarsi alla sua vita privata, questo vorrà dire dare una chance a Maria Teresa Ruta? La conduttrice si trova da Settembre dentro la casa del Grande Fratello Vip e in un di questi giorni ha confessato che le piacerebbe molto presentare il programma. Un desiderio che potrebbe essere esaudito se solo Mara prendesse in considerazione la cosa, ma non sembra essere questo il caso. Il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, pubblicamente ha richiesto al direttore di Rai Uno Stefano Coletta di non insistere con sua moglie nel riguardo di una nuova edizione. Nello stesso momento ha stilato una lista, nei suoi social, di chi secondo il suo parere personale sarebbero perfette per prendere il posto di Mara. Così sono usciti questi nomi: ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mara Venier, finita questa edizione, lasceràIn per dedicarsi alla sua vita privata, questo vorrà dire dare una? La conduttrice si trova da Settembre dentro la casa del Grande Fratello Vip e in un di questi giorni ha confessato che le piacerebbe molto presentare il programma. Un desiderio che potrebbe essere esaudito se solo Mara prendesse in considerazione la cosa, ma non sembra essere questo il caso. Il marito Nicola Carraro, ex produttore cinematografico, pubblicamente ha richiesto al direttore di Rai Uno Stefano Coletta di non insistere con sua moglie nel riguardo di una nuova edizione. Nello stesso momento ha stilato una lista, nei suoi social, di chi secondo il suo parere personale sarebbero perfette per prendere il posto di Mara. Così sono usciti questi nomi: ...

teatrolafenice : ?? «L’adulazione è una moneta falsa che ha corso solo grazie alla nostra vanità» (François de La Rochefoucauld). Bu… - NicolaPorro : ?? Il governo vince il braccio di ferro al Tar: l’Abruzzo è rosso. Ma è una farsa: da domenica torna l’arancione. Bi… - chetempochefa : Ancora ottimi ascolti per #CTCF con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori e quasi il 10% di share, con un picco… - Manuela40022963 : @Corriere Noi lombardi è da metà ottobre che siamo in loch down perché ai poteva uscire solo e sempre per spesa e m… - generacomplotti : RT @telesimo: REMINDER: Si avvicina il #Natale e #La5 regala alle sue telespettatrici (e non) il ritorno di una delle serie più amate e mai… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica una La morte e la vita: L'Espresso in edicola e online domenica 20 dicembre L'Espresso 5 cose pratiche da fare per creare la tua routine

Molto probabilmente hai già sentito parlare di routine, e ogni volta che senti questa parola ti viene l’orticaria, perché la associ a un qualcosa di molto rigido, pieno di regole e calendari con un sa ...

Una vita, le anticipazioni di domenica 20 dicembre

Cosa succederà nella puntata di domenica 20 dicembre di Una vita? Qui in alto una breve anticipazione. Rosina rimprovera Casilda per aver assaggiato un'arancia prima di loro, Liberto interviene a favo ...

Molto probabilmente hai già sentito parlare di routine, e ogni volta che senti questa parola ti viene l’orticaria, perché la associ a un qualcosa di molto rigido, pieno di regole e calendari con un sa ...Cosa succederà nella puntata di domenica 20 dicembre di Una vita? Qui in alto una breve anticipazione. Rosina rimprovera Casilda per aver assaggiato un'arancia prima di loro, Liberto interviene a favo ...