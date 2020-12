Domenica In: Costanzo boccia Mara Venier? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la confessione di Maria Teresa Ruta al GF Vip di sognare la conduzione di Domenica In, la Venier le chiude le porte e così Maurizio Costanzo interviene prendendo le difese della gieffina. La Ruta è sicuramente uno dei personaggi più amati ed apprezzati di questa nuova edizione del GF Vip, il reality firmato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sua spontaneità, la sua dolcezza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la confessione di Maria Teresa Ruta al GF Vip di sognare la conduzione diIn, lale chiude le porte e così Mauriziointerviene prendendo le difese della gieffina. La Ruta è sicuramente uno dei personaggi più amati ed apprezzati di questa nuova edizione del GF Vip, il reality firmato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La sua spontaneità, la sua dolcezza Articolo completo: dal blog SoloDonna

