Doccia fredda per il GF Vip, televoto falsato: interviene l’AGICOM (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il GF Vip non se la passa decisamente bene. A causa delle numerose segnalazioni sul televoto falsato, in quanto ci sarebbero numerosi voti irregolari provenienti dall’estero, è intervenuta l’AGICOM, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Il GF Vip ha per troppo tempo ignorato le lamentale del pubblico del piccolo schermo, senza mai esprimersi in merito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il GF Vip non se la passa decisamente bene. A causa delle numerose segnalazioni sul, in quanto ci sarebbero numerosi voti irregolari provenienti dall’estero, è intervenuta, l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni. Il GF Vip ha per troppo tempo ignorato le lamentale del pubblico del piccolo schermo, senza mai esprimersi in merito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Nuova doccia fredda per il Premier Giuseppe Conte: la maggior parte degli italiani vorrebbe Mario Draghi nella gest… - GiulyADP : Mai fatta la doccia fredda in inverno? — No mai. Non ce la farei - P4olino : @GuardaStelle82 Un rubinetto a cui dici la temperatura e lui miscela acqua calda e fredda e la tiene a quella tempe… - Rossella_Ao_Ara : @Tannhauser00 Me faccio na doccia fredda va?????? - ontherisingmoon : @WallsStreaming Infatti la doccia fredda arriverà quando Tommaso uscirà. Per adesso lui è tranquillo perché ha la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Doccia fredda Doccia fredda a Rudiano «Ci spiace, dosi finite» Brescia Oggi Napoli, previste due giornate per Insigne. Ma un chiarimento con Massa può aiutare

L'espulsione di Lorenzo Insigne nella gara contro l'Inter è stata una vera e propria doccia fredda per il Napoli. Il capitano azzurro, dopo essersi ...

Uomini e Donne: Tina fa la doccia a Gemma, Maria De Filippi incredula

Nella puntata del 17 dicembre le due rivali si prendono a gavettoni sotto lo sguardo incredulo della padrona di casa ...

L'espulsione di Lorenzo Insigne nella gara contro l'Inter è stata una vera e propria doccia fredda per il Napoli. Il capitano azzurro, dopo essersi ...Nella puntata del 17 dicembre le due rivali si prendono a gavettoni sotto lo sguardo incredulo della padrona di casa ...