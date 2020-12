Dl Sicurezza, il Senato approva: è legge. Prima del voto, la rissa in Aula: ferito un questore durante la bagarre dei leghisti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il decreto Sicurezza è legge. Al Senato hanno votato favorevolmente in 153, 2 i contrari e quattro gli astenuti. Il centrodestra non ha preso parte al voto di fiducia per protesta contro il provvedimento che di fatto cancella i cosiddetti decreti Salvini. L’approvazione è arrivata al termine di un’altra giornata convulsa a Palazzo Madama, caratterizzata da uno scontro fisico tra leghisti e questori. La bagarre è iniziata quando gli uomini del Carroccio hanno esposto un grande striscione con la scritta “Immigrazione, obiettivo sbarchi zero”, in riferimento al programma elettorale del Movimento 5 Stelle sui flussi migratori. Da lì è partita la protesta. Una bagarre tra i Senatori del Carroccio e chi cercava di far rispettare le regole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il decreto. Alhanno votato favorevolmente in 153, 2 i contrari e quattro gli astenuti. Il centrodestra non ha preso parte aldi fiducia per protesta contro il provvedimento che di fatto cancella i cosiddetti decreti Salvini. L’zione è arrivata al termine di un’altra giornata convulsa a Palazzo Madama, caratterizzata da uno scontro fisico trae questori. Laè iniziata quando gli uomini del Carroccio hanno esposto un grande striscione con la scritta “Immigrazione, obiettivo sbarchi zero”, in riferimento al programma elettorale del Movimento 5 Stelle sui flussi migratori. Da lì è partita la protesta. Unatra iri del Carroccio e chi cercava di far rispettare le regole ...

MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - matteosalvinimi : #Salvini: Cancellazione Decreti sicurezza? Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di… - LegaSalvini : DECRETO SICUREZZA, I SENATORI DELLA LEGA OCCUPANO IL SENATO: 'NEGATA LA DISCUSSIONE' - zazoomblog : Dl Sicurezza il Senato approva: è legge. Prima del voto la rissa in Aula: ferito un questore durante la bagarre dei… - med_brescia1 : RT @annalisacamilli: Cosa cambia con il #decretoimmigrazione che è diventato legge dopo l’approvazione del senato. -