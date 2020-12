DL Natale, Conte spiega agli italiani: “Cosa si può fare e cosa è vietato” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha approvato nella serata di oggi, 18 dicembre, il Decreto Legge che regola le festività, il DL Natale: ecco cosa si può fare e cosa è vietato Il Consiglio dei ministri presieduto dal presidente Giuseppe Conte ha approvato nella tarda serata di oggi, 18 dicembre dicembre, il decreto legge, non un decreto del presidente del consiglio dei ministri, l’ormai famoso Dpcm. Il decreto legge è un atto avente forza di legge, quindi immediatamente operativo, che ha durata di sessanta giorni e deve essere convertito in legge entro la data si scadenza. Come prevista ci sarà una stretta, una stretta che di fatto pone l’intero Paese in zona rossa. Le date del periodo natalizio ... Leggi su ck12 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppeha approvato nella serata di oggi, 18 dicembre, il Decreto Legge che regola le festività, il DL: eccosi puòIl Consiglio dei ministri presieduto dal presidente Giuseppeha approvato nella tarda serata di oggi, 18 dicembre dicembre, il decreto legge, non un decreto del presidente del consiglio dei ministri, l’ormai famoso Dpcm. Il decreto legge è un atto avente forza di legge, quindi immediatamente operativo, che ha durata di sessanta giorni e deve essere convertito in legge entro la data si scadenza. Come prevista ci sarà una stretta, una stretta che di fatto pone l’intero Paese in zona rossa. Le date del periodo natalizio ...

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - matteograndi : Ve lo ricordate il piano di Conte per salvare il Natale? - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - aciapparoni : Questo avviso è di 55 minuti fa. Mi definisca 'fra poco'... #Conte #conferenzastampa #Natale - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Pure Lilli #Gruber inizia a perdere la pazienza con il premier #Conte, in ritardo anche stavolta per la conferenza da… -